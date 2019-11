R. Signori: "Ibra 'bruciato' e la Svezia che sta peggio dell'Italia"

Riccardo Signori, sulle colonne de Il Giornale, ha commentato così quello che sta succendo in Svezia a Zlatan Ibrahimovic: "Non c’è da consolarsi nel vedere una banda di incappucciati svedesi, simil black block, vandalizzare e dar fuoco alla statua di Ibrahimovic e nemmeno saperne delle scritte razziste o delle minacce di morte oppure sentir raccontare che a Stoccolma la sua porta di casa è stata imbrattata con un bel 'Giuda'. Dove siamo? In Europa, d’accordo. Guarda caso, non in Italia: noi che talvolta siamo fetidi negli insulti, razzisti purtroppo, provocatori a sbaffo, picchiatori nella faccia peggiore, devastatori del buon senso, stavolta stiamo a guardare. Quasi un sospiro di sollievo. Come dire: non succede solo da noi. Lo sappiamo e lo sapevamo, ma qualche volta bisogna vedere per credere. L’italiano tifoso, soprattutto quando si parla di pallone, tende al becero. E non è solo questione di ultras. Ma anche gli altri non scherzano. Noi Ibra ce lo vorremmo riportare a casa. Invece la terra sua, la terra di Svezia ha inscenato questo triste filmone: la storia di un amore deluso, d’accordo. Ma qui si esagera. Malmoe si sente tradita perché Zlatan ha comprato azioni dell’Hammerby. Fa specie pensare che Malmoe, la città natale che ha un naturale equilibrio di ascendenti e discendenti nel nome, rovini quell’immagine statuaria, moderata, selfcontrollata che abbiamo sempre attribuito agli svedesi. Nel dir comune ci sono le bionde e i biondi, la sensazione di gente pacifica e lontana dalle nostre isteriche beghe. Invece… invece dovremmo ricordare che i Vichinghi erano scandinavi e non erano proprio dei tranquilloni: andavano per mare a razziare e conquistare, talvolta a distruggere. Ibra è un vichingo calcistico, ossia un conquistatore: gli hanno incendiato la statua, non bruciato lo spirito. E così la Svezia di un presunto biscotto che fu con la Danimarca (euro 2004 a danno dell’Italia del Trap), stavolta diventa la Svezia degli incendiari incappucciati. Meglio per tutti se ci fossimo limitati ai fiammiferi svedesi".