Rabbia del Diavolo, rimonta e flash vincenti: oggi il tifoso milanista (finalmente) può godere

Il Milan torna a vincere dopo tre sconfitte consecutive. Fino al 68' il Lecce era avanti 2-0 e lo scenario era assolutamente nero. E invece ecco la reazione d'orgoglio, grazie anche alle sostituzioni che hanno giocato un ruolo decisivo. Tra il 68' e il 73' la riprendiamo, con un'autorete su tiro di Joao Felix e con un rigore di Pulisic. Poi Capitan America mette la freccia. Conceiçao salva la panchina, i rossoneri rialzano finalmente la testa.

Reazione e flash vincenti

Pulisic si è dimostrato, ancora una volta uno dei veri Top di questa squadra. Il suo quattordicesimo gol stagionale arriva al culmine di un grande inserimento in area piccola, sfruttando il cross al bacio di un super Leao, decisivo dalla panchina. Il Milan questa sera avrebbe meritato di soffrire (e far sorrifre) di meno, soprattutto dopo un primo tempo pieno di episodi negativi. Dal gol annullato prima a Gimenez e poi a Gabbia, alla rete di Krstović. Ma poteva davvero finire ancora in tragedia? Dai, onestamente sarebbe stato anche troppo!

Grinta e segnali?

Che questa possa esser stata una scarica di adrenalina in un momento complicato (e con due Derby di Coppa da giocare) ma questa squadra ha dimostrato davvero troppo poco in questa stagione. Non bisogna esaltarsi, non c'è motivo di urlare alla gioia, ma questa sera per come è arrivata, è una vittoria che può rendere orgoglioso il tifoso milanista. Viene la passione, il cuore, l'emozione. Niente di meglio di una rimonta così. Milan, adesso fai il bravo.