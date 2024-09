Rabiot al Marsiglia, ci siamo: visite mediche prenotate, pronto un biennale

vedi letture

"L'Olympique Marsiglia comunica di aver raggiunto un accordo di principio con Adrien Rabiot per l'arrivo del centrocampista della nazionale francese. Il giocatore si registrerà all'OM subordinatamente all'esito delle visite mediche". Questa la comunicazione del club francese nella giornata di ieri che ha spazzato via i dubbi che aleggiavano sul caso del centrocampista francese svincolatosi dalla Juventus al termine del contratto scaduto quest'estate.

L'affare sembra ormai in chiusura. L'Olympique Marsiglia ha prenotato viaggio e visite mediche per Adrien Rabiot, che tornerà a giocare in madrepatria e firmerà un nuovo contratto biennale (fino al 2026). Stando a quanto rivelato dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, quello che ha smosso particolarmente il giocatore ad accettare di indossare la maglia dei Phocéens è stato il progetto presentato dal presidente Longoria, dal consigliere del club Benatia e il mister Roberto De Zerbi.

La trattativa è in fase avanzata. Al momento Rabiot e il Marsiglia sono nel pieno della negoziazione per stabilire gli ultimi dettagli contrattuali, ma il club francese è fiducioso di concludere le pratiche entro questo mercoledì. Se non prima.