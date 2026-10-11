Rabiot sul gol del Sassuolo: "È una situazione su cui lavoriamo quasi ogni giorno"

Al termine di Sassuolo-Milan 1-1, il marcatore rossonero Adrien Rabiot è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24: un estratto delle sue dichiarazioni

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, questa sera, Adrien Rabiot ha trovato il terzo gol del suo campionato. Purtroppo non è bastato a regalare i tre punti al Milan che è stato ripreso dopo pochi minuti dal Sassuolo sugli sviluppi di un corner. Ai microfoni di Sky Sport 24 il calciatore francese ha detto la sua: un estratto del suo commento sulla partita e sul gol subito da calcio d'angolo.

Il commento di Adrien Rabiot: "Facciamo delle buone cose e poi ogni tanto non facciamo bene quello che dovremmo fare. Dopo il gol abbiamo subito subito due palle gol e ci ha salvato Mike e poi c'è stato questo gol su calcio piazzato. Sono cose difficili da capire, dobbiamo rivedere la partita e analizzare tutto. Secondo me abbiamo fatto una buona gara, ma potevamo fare molto meglio per i giocatori che abbiamo e per come abbiamo lavorato in settimana. Comunque il Sassuolo è una buona squadra, ha giocatori forti che ti mettono in difficoltà e che hanno qualità, quindi non è semplice. Non possiamo prendere gol così, perché è una situazione su cui lavoriamo quasi ogni giorno. Sono dettagli, ma alla fine secondo me abbiamo perso due punti".