"Rabiot-Milan? Intanto capiamo i costi delle commissioni, abbiamo visto come è finita per Zirkzee..": Teotino commenta la situazione dell'ex Juventus

In merito alla situazione di Adrien Rabiot, ex centrocampista della Juventus che piace tanto al Milan, si è espresso così il giornalista ed opinionista Gianfranco Teotino. Queste le sue considerazioni a Sky Sport anche sul mercato milanista, tra Fofana e la situazione Zirkzee-United.

Teotino: "Fossi nel Milan andrei su Rabiot? Intanto bisogna capire esattamente quante sono queste commissioni per Rabiot, perché come sappiamo ci sono quelle particolarmente esose. Abbiamo visto com’è andata con Zirkzee, con commissioni che era immorale pagare. Poi bisogna tener conto del fatto che l’ingaggio che chiede Rabiot è probabilmente quattro volte superiore a quello che chiede Fofana. C’è da dire anche che Fofana è un giocatore più giovane di Rabiot, che ha più esperienza. Io sono sempre più per i giovani che per i giocatori già conosciuti. Se le richieste degli agenti di Rabiot, più quelle dell’ingaggio fossero esagerate, io fare più uno sforzo per Rabiot".