Rabiot sarà un nuovo giocatore del Marsiglia: accordo raggiunto fra le parti

Ci si aspettava una svolta entro le prossime 48 ore, ma le parti hanno addirittura anticipato i tempi. In un comunicato ufficiale pubblicato sui propri canali social, il Marsiglia ha annunciato di aver raggiunto un accordo di massima per il ritorno in Francia di Adrien Rabiot.

Nelle prossime ore il centrocampista sbarcherà in città per svolgere le visite mediche con il club per poi firmare il suo nuovo contratto, i cui dettagli molto probabilmente verranno svelati solo al momento dell'uffiicalità.