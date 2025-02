Radu saluta l'Inter e ricorda l'errore di Bologna: "Mi ha perseguitato tanto, non lo auguro a nessun altro al mondo"

Ionut Radu ha lasciato l'Inter nel mercato di gennaio per trasferirsi al Venezia e lo ha fatto a titolo definitivo, dando così l'addio al club nerazzurro. Il portiere ha pubblicato un post su Instagram, con il quale ha voluto salutare e ringraziare chi ha fatto parte del suo percorso, alludendo anche a quell'errore a Bologna che costò lo Scudetto a Inzaghi e i suoi giocatori:

"La strada è stata lunga… Sono arrivato nel 2012 con un grande sogno. Abbiamo vinto quasi tutto nel settore giovanile ed a 18anni mi si sono aperte le porte della prima squadra! Ho sempre voluto un epilogo diverso, ma nella vita non sempre le cose vanno come sogniamo. 12 anni di emozioni, positive e non, durante i quali ho avuto l’ onore condividere lo spogliatoio con dei ragazzi eccezionali. Campioni in campo, grandi uomini fuori. Grazie soprattutto a voi per non avermi mai fatto sentire solo nei momenti più bui. C’è un ricordo che purtroppo mi ha perseguitato tanto e che, credetemi, non auguro a nessun altro al mondo che fa questo ruolo!! Sembrerà una frase fatta, ma è proprio vero che i momenti più duri sono quelli che ti fortificano. Dopo tante critiche giuste ed un ovvio e motivato silenzio, cercherò di dimostrare il mio reale valore altrove. Sono determinato e motivato a proseguire il mio percorso e cominciare un nuovo capitolo della mia vita. Voglio augurare ai miei compagni , alla società ed a tutti tifosi nerazzurri le migliori fortune e successi. Porterò sempre l’Inter nel cuore! Grazie".