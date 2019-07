Raduno, il programma di chi si aggregherà in corso d'opera: Kessie sarà l'ultimo ad agosto

Nella nota con cui il Milan ha comunicato i convocati per il raduno estivo che inizierà domani a Milanello, è presente anche le date in cui si aggregheranno i calciatori impegnati con le rispettive nazionali in queste prime settimane d'estate. Franck Kessie, che oggi ha conquistato i quarti di finale di Coppa D'Africa, sarà l'ultimo: il suo rientro è previsto tra il 5 e il 10 agosto.

1) CUTRONE Patrick: rientro il 18/07/2019

2) KESSIE Franck Yannick: rientro tra 5 e 10 agosto 2019

3) LAXALT Diego: rientro il 23/07/2019

4) TOLENTINO COEHLO DE LIMA Lucas "PAQUETÁ": rientro il 30/07/2019