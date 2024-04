Rafael Leao inserito nella TOTS 'Warm up Series' di FC24

La stagione sta volgendo al termine, motivo per il quale il momento dei 'Team of the Season' di FC24 è sempre più vicino. Per celebrare questo periodo della stagione, e preparare i gamer ad uno degli eventi più importanti dell'anno, gli sviluppatori del nosto gioco di calcio hanno deciso di rilascare le carte dei TOTS 'Warm Up', che contengono nello specifico le i migliori del TOTW (Team Of The Week nndr), giocatori e upgrade per le SBC (Squad Build Challenge) ed alcune evoluzioni che potranno essere utilizzate nella modalità di gioco 'Ultimate Team'.

Fra le 18 carte rilasciate da FC24 sono presenti 4 giocatori della Serie A, fra i quali è rientrato anche Rafael Leao del Milan, con la sua carta da 88 di overall. Gli altri giocatori "rappresentativi" del campionato italiano sono Victor Osimhen del Napoli, Paulo Dybala della Roma ed Alessandro Bastoni dell'Inter.