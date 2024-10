Ramaccioni: "Ai miei tempi non esistevano ancora i procuratori, con loro sono saltate tantissime regole"

Nuovo episodio di Unlocker Room - The Rossoneri Podcast, format curato e prodotto da Milan TV con ospiti diversi protagonisti del mondo rossonero, presente e passato. In questa puntata l’ospite è Silvano Ramaccioni, prima Direttore Sportivo e poi Team Manager rossonero per un’avventura durata quasi trent’anni.

Come si viveva una trattativa?

“Si studiava l’organico, se dovevamo rinforzare l’attacco, il centrocampo o la difesa allora venivano fuori i nomi. Era presente anche l’allenatore a quel tavolo. Nasceva da sola l’idea di fare per tempo, con mesi di vantaggio, la squadra. Poi la trattativa, a quei tempi non esistevano ancora i procuratori, era tra le due società. Poi l’avvento dei procuratori ha fatto saltare tantissime regole nei tempi e nei modi di approccio. L’evoluzione sotto questo punto di vista penso che anche oggi non sia ancora finita”.

I giocatori contrattavano il loro stipendio?

“Sì. La trattativa economica del giocatore era nelle mani di Galliani”.