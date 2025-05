Ramazzotti: "Chi domani sera si aspettava il Milan due rimarrà deluso"

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulle scelte di Sergio Conceicao per Milan-Bologna di domani: "Chi domani sera si aspettava il "Milan due" rimarrà deluso perché Sergio Conceiçao è intenzionato a schierare, se non la miglior formazione possibile, una squadra molto vicina al top. Mancheranno lo squalificato Leao e Fofana, che non è ancora al top dopo il fastidio al piede sinistro accusato lunedì a Genova, ma gli altri titolarissimi andranno in campo. Un rischio? Secondo l'ex allenatore del Porto, un rischio... calcolato: non vuole che i suoi stacchino la spina. E soprattutto punta a fare nove punti nelle prossime tre partite di campionato per vedere come sarà alla fine la classifica. Tante volte ci scappasse una sorpresa... Di certo non intende avere rimpianti".

LE ULTIME DI FORMAZIONE

Secondo quanto riferisce Sky dopo l'allenamento odierno del Milan a Milanello, domani sera contro il Bologna, Sergio Conceiçao non farà un ampio turnover come si pensava visto che tra pochi giorni è in programma la finale di Coppa Italia sempre contro gli emiliani, ma metterà in campo più o meno la stessa formazione delle ultime partite.

Due cambi sono sicuri: al posto dell'infortunato Fofana ci sarà Loftus-Cheek che farà dunque coppia in mezzo al campo con Reijnders. L'altra novità sicura è la presenza dal 1' di Joao Felix che sostituirà lo squalificato Leao. Ci sono due ballottaggi aperti, uno in difesa tra Gabbia e Thiaw e uno in attacco tra Gimenez e Jovic, con il messicano leggermente favorito.