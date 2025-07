I numeri di Samuele Ricci, nuovo volto rossonero

Samuele Ricci, classe 2001, è il secondo volto nuovo del Milan dopo Luka Modric (arriverà dopo il Mondiale per Club). Il centrocampista toscano (nativo di Pontedera) è pronto a vestire la maglia rossonera dopo la gavetta con Empoli e Torino: sarà sicuramente una pedina fondamentale nello scacchiere di Max Allegri.

Vediamo un po' di numeri del nuovo acquisto rossonero nel massimo campionato, dove fece il suo esordio il 21 agosto 2021 (nel giorno del suo compleanno) nella gara Empoli - Lazio. Ha da poco terminato la sua quarta stagione in A, dove è stato uno dei protagonisti del Torino. In Serie A ha disputato 127 gare (9570 minuti complessivi), realizzando 5 reti e servendo 7 assist vincenti, conditi anche da 22 cartellini gialli e 3 rossi. Se allarghiamo il discorso anche nelle gare di Coppa Italia, Ricci nella competizione, ha disputato 14 gare con 1 assist e 2 cartellini gialli a referto. Con la nazionale A ha dieci presenze, con la prova super del settembre 2024 in Francia nella Nations League a Parigi contro la Francia (vittoria italiana per 3 a 1).

Tre curiosità sulle reti in A di Ricci: dei cinque goal segnati nella massima serie, quattro sono stati realizzati in trasferta, mentre uno solo in casa (il primo in A contro il Bologna quando indossava la maglia dell’Empoli). Quattro sono stati realizzati con il piede destro e uno con il sinistro, e per finire quattro reti sono arrivate dal 65’ in poi, ad esclusione del goal segnato a Cagliari che arrivò nel recupero della prima frazione. Sono stati tutti goal che hanno portato punti alla squadra di Samuele Ricci.

di Valentino Cesarini