Corvino gongola: "Prendere un giocatore dal Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto non è cosa da poco"

A margine della presentazione di Di Francesco, Pantaleo Corvino ha fatto il punto sul mercato in casa Lecce: "Quest'anno abbiamo chiuso un anno che per molti calciatori potrebbe corrispondere alla fine di un ciclo. Parlo di Falcone, Baschirotto, Ramadani, Krstovic, che negli ultimi anni ci hanno dato tanto. Sono calciatori che possono avere tanti motivi per voler migliorarsi dopo aver dato al Lecce. Noi non possiamo non tenere conto della volontà di questi calciatori. Puoi sostituirli però solo quando vanno via, se abbiamo un giocatore importante che pensa di poter migliorarsi, dobbiamo prima aspettare la cessione per sostituirlo. Questo non agevola il nostro mercato. Le operazioni avvengono quando il mercato crea la possibilità. C'è chi ha motivazione per rimanere con noi, perché magari non ha potuto giocarsi al meglio le sue chance. Dobbiamo sfruttare queste risorse. Sarà un mercato improntato su queste situazioni. Fermo restando che c'è un mercato che facciamo noi, cercheremo di intervenire come stiamo facendo. Kouassi è un terzino con caratteristiche diverse da quelli che avevamo".

L'operazione Camarda?

"Noi abbiamo sempre pensato che la qualità non ha età. Siamo partiti da queste considerazioni. Camarda è un potenziale di grande qualità. In quel ruolo abbiamo Krstovic, volevamo inserire un giocatore con le caratteristiche di Camarda e siamo convinti di aver fatto la scelta giusta. Prendere un giocatore così dal Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto non è cosa da poco, è un'operazione che ci permette anche di patrimonializzare. Crediamo in quello che può darci il ragazzo".