Bianchin: "Negli stessi giorni di Modric, dovrebbe essere a Milanello anche Gimenez"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulle tempistiche dell'arrivo di Luka Modric al Milan: "Modric pensa di accorciarsi le ferie, come confermano persone a lui vicine. Luka sta giocando il Mondiale per club con il Real e potrebbe restare negli Stati Uniti fino al 13 luglio, giorno della finale. Dodici mesi di calcio senza sosta, considerato quanto presto è iniziata la stagione con Carlo Ancelotti. I calciatori in situazioni standard hanno quattro settimane di vacanze, quindi 28 giorni di stacco, una pausa che viene quasi sempre ridotta a tre settimane nelle estati con competizioni internazionali. Modric invece è pronto a tornare prima, per cominciare presto la sua storia con il Milan ed essere pronto appena possibile, per quanto possibile già alla prima di campionato nel weekend del 23-24 agosto. Negli stessi giorni, a fine mese, dovrebbe essere a Milanello anche Santiago Gimenez, che domani giocherà la semifinale di Gold Cup con il Messico".

IL MILAN CERCA UNA PUNTA

Tra gli obiettivi del Milan per questo mercato estivo c'è anche di prendere un nuovo centravanti che possa giocarsi il posto con Santiago Gimenez. Secondo quanto riferisce Repubblica, per l'attaccante il club di via Aldo Rossi ipotizza un investimento da 40 milioni di euro. Per quanto riguarda i nomi, resiste la candidatura di Mateo Retegui dell'Atalanta, mentre è più staccato Darwin Nunez che piace anche al Napoli e viene valutato 50 milioni di euro dal Liverpool. Lorenzo Lucca dell’Udinese è l’alternativa low cost.

Durante l'incontro con la stampa a Casa Milan di qualche giorno fa, il ds milanista Igli Tare ha dichiarato: "Per quanto riguarda il centravanti, stiamo cercando un altro giocatore per essere in competizione con Gimenez che io ritengo un ottimo giocatore ma che ha avuto un impatto normale italiano, di ambientamento, da un calcio molto diverso come quello olandese. Perciò abbiamo massima fiducia in lui ma dobbiamo fare anche un altro intervento sul ruolo di centravanti. Ci stiamo prendendo il tempo dovuto per capire che forma prenderà la squadra ma abbiamo le idee chiare su che tipo di giocatore sarà, con le caratteristiche del centravanti vero che dentro l’area può fare la differenza: questo è mancato dall’addio di Giroud. Stiamo valutando sia in Italia che fuori dall’Italia: è una questione di caratteristiche e per il gioco della nostra squadra è fondamentale. Deve essere un giocatore con caratteristiche completamente diverse da quelle che ha Gimenez che non è un centravanti alla Giroud: dobbiamo essere bravi a completare queste due cose insieme”.