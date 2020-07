Rangnick: "Accordo chiuso col Milan? No". Ma ad agosto ci sarà l'annuncio del suo arrivo

Ralf Rangnick piuttosto infastidito dalle indiscrezioni di un accordo già chiuso con il Milan. Il manager classe '58, attuale responsabile dello sport e dello sviluppo calcistico del gruppo Red Bull, diventerà dalla prossima stagione il nuovo allenatore e direttore tecnico del club rossonero. Ma a precisa domanda che gli ha rivolto Sport1 (media tedesco) su un accordo già chiuso col Milan, Rangnick ha risposto con un secco "No". Tuttavia, anche per Sport1 non ci sono più grossi dubbi: ad agosto il professore dirà addio al progetto Red Bull per sposare quello di Elliott e Gazidis.