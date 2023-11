Ranieri sulla corsa scudetto: "L'Inter ora è quella che gira meglio, ma non possiamo dimenticare né il Napoli, né il Milan. E occhio alla Juve..."

Ospite di Radio 1 durante l'approfondimento 'Radio Anch'io lo Sport', il tecnico del Cagliari Claudio Ranieri ha parlato così della corsa scudetto: "In questo momento l'Inter ci sta facendo vedere che è quella che gira meglio, ma non possiamo dimenticare né il Napoli, né il Milan. Però io dico sempre che la Juventus non avendo le competizioni europee, a marzo e ad aprile sarà molto più fresca. E recuperando chi deve recuperare, sarà un osso duro per tutti da battere" riporta tuttomercatoweb.com.