Ranking FIFA, l'Argentina prima davanti Francia e Spagna. Italia in top 10

vedi letture

Con la chiusura di Europei e Copa America, ci sono stati alcuni cambiamenti significativi nelle classifiche FIFA del mese di luglio. I due tornei hanno influenzato fortemente le posizioni di diverse Nazionali e, logicamente, con il trionfo dell'Argentina a USA 2024 la Nazionale di Scaloni resta in vetta al ranking, complice anche l'ultima Coppa del Mondo (2022) vinta in Qatar. Aumentato tuttavia il gap con la Francia, uscita in semifinale ad Euro 2024 con la Spagna.

A proposito delle Furie Rosse. Vincitrice nella finale a Berlino contro l'Inghilterra, la Nazionale spagnola è saltata addirittura di cinque posizioni, posizionandosi al 3° gradino del podio, davanti proprio ai Tre Leoni che tuttavia sono progrediti di un posto. Chi paga dazio è il Brasile, eliminato ai quarti su rigore dall'Uruguay e per questo scivolato di una posizione, così come il Belgio che ha abbandonato il podio per insabbiarsi al 6° posto. Di contro la Colombia, finalista perdente della Copa America, è salita di tre posizioni e si è piazzata al 9° posto nella top 10. Menzione doverosa l'Italia di Luciano Spalletti, reduce dall'Euroflop, a chiudere la top 10 all'ultimo posto in maniera invariata.

Nella top 50, il percorso incredibile della Turchia ha permesso di scalare 16 posizioni e assestarsi al 26° posto. Panama, battuta nei quarti di finale della Copa America, e il Canada, semifinalista, sono saliti entrambi di otto posizioni, rispettivamente 35° e 40°. Miglioramento a vista d'occhio per il Venezuela, ora 37° dopo essere salito di 17 posizioni. La grande sorpresa è la Nuova Zelanda, vincitrice della Coppa delle Nazioni OFC, tornata nella top 100 (94° posto) sette anni dopo averla abbandonata.