Ranking UEFA, il Milan stasera può guadagnare una posizione

Questo il ranking UEFA dopo il completamento degli ottavi di finale di Champions League che hanno sancito l'eliminazione di Inter e PSV Eindhoven e la qualificazione di Atlético Madrid e Borussia Dortmund. Nerazzurri momentaneamente sesti ma i prossimi turni potrebbero far perdere loro qualche posizione. Il Napoli chiude con lo stesso coefficiente della Juventus ma viene collocato in una posizione migliore in virtù di un cammino migliore in questa stagione.

Atalanta, Milan, Roma e Fiorentina avranno la possibilità di guadagnare posizioni in caso di buon risultato. Ricordiamo che al termine della stagione, il seguente ranking determinerà le fasce dei sorteggi delle tre coppe europee:

1. Manchester City (Inghilterra) 146.000

2. Bayern Monaco (Germania) 139.000

3. Real Madrid (Spagna) 127.000

4. Paris Saint-Germain (Francia) 113.000

5. Liverpool (Inghilterra) 109.000

6. Inter (Italia) 101.000

7. Lipsia (Germania) 97.000

8. Chelsea (Inghilterra) 96.000

9. Roma (Italia) 94.000

10. Manchester United (Inghilterra) 92.000

11. Borussia Dortmund (Germania) 89.000

12. Barcellona (Spagna) 89.000

13. Atlético Madrid (Spagna) 87.000

14. Siviglia (Spagna) 84.000

15. Napoli (Italia) 80.000

16. Villarreal (Spagna) 80.000

17. Juventus (Italia) 80.000

18. Bayer Leverkusen (Germania) 79.000

19. Porto (Portogallo) 77.000

20. Benfica (Portogallo) 74.000

21. Arsenal (Inghilterra) 71.000

21. Atalanta (Italia) 69.000

23. Ajax (Olanda) 67.000

24. West Ham (Inghilterra) 65.000

25. Rangers (Scozia) 63.000

26. Shakhtar Donetsk (Ucraina) 63.000

27. Eintracht Francoforte (Germania) 60.000

28. Feyenoord (Olanda) 57.000

29. Milan (Italia) 56.000

30. Brugge (Belgio) 56.000

31. Sporting CP (Portogallo) 54.500

32. Lazio (Italia) 54.000

33. PSV Eindhoven (Olanda) 54.000

34. Tottenham (Inghilterra) 54.000

35. Slavia Praga (Repubblica Ceca) 53.000

36. Basilea (Svizzera) 52.000

37. Copenaghen (Danimarca) 51.500

38. Real Sociedad (Spagna) 51.000

39. Dinamo Zagabria (Croazia) 50.000

40. Salisburgo (Austria) 50.000

41. AZ Alkmaar (Olanda) 50.000

42. Braga (Portogallo) 49.000

43. Gent (Belgio) 45.000

44. Lille (Francia) 44.000

45. Lione (Francia) 44.000

46. Marsiglia (Francia) 43.000

47. Rennes (Francia) 43.000

48. Stella Rossa (Serbia) 40.000

49. LASK (Austria) 37.000

50. Olympiacos (Grecia) 36.000

56. Fiorentina (Italia) 33.000

95. Torino (Italia) 17.171