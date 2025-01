Rashford fuori dai convocati per l'Arsenal. Addio al Man United inevitabile, Milan alla finestra

Marcus Rashford non farà parte del gruppo di Ruben Amorim per la sfida di domani contro l'Arsenal, valida per il terzo turno di FA Cup, torneo del quale il Manchester United è detentore della coppa. Una notizia che sorprende in un certo senso, considerando che il tecnico dei Red Devils aveva detto che i giocatore sarebbe stato disponibile per la convocazione, dopo aver saltato la sfida contro il Liverpool per malattia.

Un segnale che spinge il giocatore sempre più lontano da Old Trafford. E pensare che l'attaccante era partito forte con Amorim, segnando 3 reti nelle prime due partite di Premier League. Complessivamente Rashford ha giocato 6 volte sotto la guida del portoghese, 3 delle quali da titolare. L'ultima volta in cui si è visto in campo è datato 12 dicembre, nella sfida di Europa League contro il Viktoria Plzen. Da allora 3 mancate convocazioni, una panchina e un forfait per malattia.

Il Milan tiene d'occhio la situazione: la cessione di Okafor al Lipsia apre uno spazio per un nuovo attaccante e l'inglese, che è stato offerto a diversi club, gradirebbe la soluzione rossonera. Resta da trovare l'accordo col Manchester United, con i red Devils consapevoli che sarà difficile cedere ora il giocatore, legato al club con un contratto fino al 2028. Il secondo ostacolo è dato dallo stipendio, uno dei più alti allo United.