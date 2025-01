Rashford, non solo il Milan: ieri il fratello-agente ha incontrato anche la Juventus

Marcus Rashford viene accostato con insistenza al Milan negli ultimi giorni, tanto che ieri c'è stato anche un incontro con il suo fratello-agente. Ma quello rossonero non è l'unico club sulle tracce dell'attaccante in uscita dal Manchester United, che piace per esempio anche a Borussia Dortmund e Juventus. Come riporta Matteo Moretto su X, sempre ieri anche i bianconeri hanno avuto un primo incontro conoscitivo con il fratello-agente dell'inglese:

"Nella giornata di oggi (ieri, ndr) anche la Juventus ha avuto un incontro per Marcus Rashford. E anche in questo caso, come per il Milan, si tratta di un primo approccio ufficiale nei confronti del fratello-agente. Nei prossimi giorni il calciatore inglese valuterà con attenzione ogni opzione sul tavolo e capirà come muoversi".