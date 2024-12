Raspadori abbatte il muro di Stankovic e regala al Napoli una vittoria da primato

No, stavolta al Venezia non è bastato super-Stankovic, come nell'ultimo turno. Perché a furia di attaccare, dall'inizio alla fine, il Napoli alla fine il gol lo trova. E lo trova col suo uomo più chiacchierato sul mercato, Raspadori, bravo a sfruttare l'unico pallone buono in area segnando col mancino. Prima gli azzurri avevano fallito un calcio di rigore con Lukaku. Ai punti un successo meritato per Conte, che chiude il 2024 in vetta alla classifica.

Super-Stankovic, ancora

Fin dai primi minuti di partita il Napoli prende in mano il pallino e comincia a macinare gioco. Neanche cinque minuti e Rrahmani ha una grande chance, ma Stankovic dà seguito alla sua ultima prestazione e risponde presente con un grande intervento. Gli uomini di Conte continuano a farsi preferire nella prima fase di partita, lavorano molto sulle fasce, conquistano una miriade di corner ma sbattono sempre addosso a Stankovic o alla difesa.

Lukaku sbaglia un rigore

Si vede anche il Venezia, con una bella transizione, l'assist di Zampano e la conclusione di Yeboah sulla quale è reattivo Meret col piede. Al 35', poi, il Napoli conquista un calcio di rigore per fallo di mano di Idzes. Dagli undici metri si presenta Lukaku, con uno score da 28 penalty realizzati degli ultimi 29: il belga sceglie un angolo, Stankovic lo indovina e abbassa ancora la saracinesca. All'intervallo è ancora 0-0.

Cresce il Venezia e Conte mischia le carte

Nel secondo tempo scende in campo un Venezia più determinato, più aggressivo, un Venezia che il Napoli per un breve tratto di gara soffre anche perché rallenta i suoi ritmi e fa fatica a trasmettere velocemente la palla agli attaccanti. Di grosse occasioni, per i lagunari, non ce ne sono comunque. Conte decide allora di mischiare le carte e butta nella mischia Raspadori al posto di Anguissa e Politano al posto di uno Kvaratskhelia in ombra.

La decide l'uomo-mercato

Ed è proprio una mossa di Conte a decidere la partita. Perché Raspadori col mancino fa 1-0 a dieci minuti dalla fine. L'ex Sassuolo si ritrova un pallone buono in area dopo un cross di Neres deviato e col mancino, di prepotenza, batte Stankovic. Il vantaggio regge fino alla fine e gli azzurri conquistano il terzo successo di fila.