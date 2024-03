Ravelli: "Pulisic determinante. Gap con l'Inter? Non si va lontano con l'evanescenza dei Chukwueze"

vedi letture

Spazio a commenti e riflessioni sul Milan che ha battuto l'Empoli a San Siro, al termine di una prestazione non esaltante ma sicuramente concreta. I rossoneri hanno così conquistato il secondo posto in classifica ai danni della Juventus e hanno anche risparmiato energie in vista dell'ostica e fondamentale trasferta di Praga che ci sarà giovedì prossimo. Sulle pagine del Corriere della Sera, la collega Arianna Ravelli ha commentato le gare di Milan e Juventus. Sui rossoneri si è concentrata su Pulisic ma non solo anche su ciò che serve ai rossoneri per raggiungere il livello dell'Inter.

Le parole della Ravelli, che muove anche una critica a Samuel Chukwueze: "Pulisic ha dimostrato ancora una volta di essere determinante: ottavo gol in campionato, più due in Europa. Sulla sua concretezza si può costruire ma è chiaro che ci vuole di più per colmare il gap con l’Inter: non è con l’evanescenza dei Chukwueze che si va lontano".