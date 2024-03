Ravezzani e la situazione Zhang: "Situazione colpevolmente sottovalutata dai media spesso così attenti sui guai di Juve e Milan"

Questa mattina Calcio&Finanza riporta la notizia secondo cui la Corte d'Appello di Milano avrebbe accolto il ricorso della CCBA (China Construction Bank Asia), riconoscendo la causa sui 320 milioni di euro non pagati dal numero uno nerazzurro Steven Zhang, in una sentenza che era stata emessa dal Tribunale di Hong Kong. La banca cinese si era mobilitata per far sì che questa sentenza fosse riconosciuta anche in Italia e la Corte d'Appello gli ha dato ragione.

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, commenta così: "Nemmeno a farlo apposta… Avevo appena scritto sul tema: Zhang vuole essere rifinanziato, ma chi oggi gli desse credito non può ignorare le sentenze precedenti e il rischio che l’Inter faccia parte di beni pignorabili. Situazione davvero problematica e colpevolmente sottovalutata dai media spesso così attenti sui guai di Juve e Milan".