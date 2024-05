Gazzetta: "Jovic recuperato, col Cagliari ci sarà. Tre partite per meritarsi la conferma"

"Jovic recuperato, col Cagliari ci sarà. Tre partite per meritarsi la conferma": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che l'attaccante rossonero, che ha saltato le ultime gare per un affaticamento muscolare, ieri è tornato ad allenarsi in gruppo a Milanello e quindi tornerà a disposizione di Stefano Pioli per la prossima sfida contro i sardi a San Siro (sabato alle 20.45).

Le ultime tre partite del Milan saranno molto importanti per Jovic, il cui futuro è ancora incerto: il suo contratto con il Diavolo scade a giugno, ma sembrano esserci buone chance che gli venga rinnovato. Il club di via Aldo Rossi può decidere di prolungare l'accordo con il serbo per un'altra stagione o per più anni.