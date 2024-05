Gazzetta - Milan-Sesko: c'è anche il sì di Ibra. Il prezzo (50 milioni) non spaventa i rossoneri

Fuori Olivier Giroud, che lascerà il Milan a fine stagione per andare a giocare in Mls con la maglia del Los Angeles FC, e dentro Benjamin Sesko, centravanti classe 2003 del Lipsia. E' questo il piano del club di via Aldo Rossi che sembra aver trovato su chi fare il grande investimento in attacco durante il prossimo mercato estivo. Lo sloveno piace da tempo ai dirigenti rossoneri, compreso Zlatan Ibrahimovic che ha dato il suo benestare a questa operazione.

IL PREZZO NON SPAVENTA - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che Sesko ha un contratto con i tedeschi fino al 2028 e che si può liberare pagando una cauzione da 50 milioni di euro, cifra destinata a salire ancora, fino a un massimo di 75 milioni. Il Milan non pagherà il prezzo pieno ed è pronto a trattare con il Lipsia. Quello rossonero è un club solido e ha già messo in conto di fare un investimento importante sul centravanti la prossima estate.

IDENTIKIT PERFETTO - L’identikit di Sesko combacia con il profilo che il Diavolo sta cercando: giovane, di talento, ha un ingaggio in linea con i parametri di via Aldo Rossi e ha un potenziale che può essere valorizzato negli anni. La concorrenza non manca, ma il Milan si è mosso in anticipo e ha guadagnato un po' di vantaggio sulle altre squadre interessate. Sesko, che avrà il duro compito di sostituire Giroud, è al momento in cima alla preferenze del club milanista, che intanto però tiene vive anche altre piste alternative come quelle che portano a Zirkzee, Guirassy e Gyokeres.