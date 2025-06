Ravezzani: "Furlani, deficit di credibilità. Diceva che non servivano sacrifici sul mercato"

vedi letture

La cessione di Reijnders è ormai a un passo: manca solo l'ufficialità dopo che, nelle ultime ore, Milan e Manchester City hanno trovato un accordo per il passaggio del calciatore olandese ai Citizens. Una mossa molto controversa, specialmente per quelle che erano state le parole di Furlani e quelle di Moncada in tempi recenti. A commentare anche il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani che ha detto la sua sul tema sul proprio profilo X.

Le parole di Fabio Ravezzani: "Ci sta che il Milan venda Reijnders senza la Champions, era successo già con Tonali. Ma non è accettabile che l’AD Furlani solo 2 settimane fa abbia detto in tv che non servivano sacrifici di mercato perché i conti erano in ordine. C’è un deficit sempre più pauroso di credibilità"