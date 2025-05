Ravezzani: "Il Milan meritava di vincere solo per i tifosi, che hanno accettato umiliazioni di vario genere"

Il Milan perde indegnamente la finale di Coppa Italia 1-0 contro il Bologna e mette finalmente a nudo tutte le sue mancanze enormi mostrate in questa stagione che partono dalla testa, dalla proprietà e dalla dirigenza, e che ricadono a grappolo su tutti gli altri protagonisti di una stagione che - oggi si può dire senza se e senza ma - è un fallimento.

A commentare la prestazione orribile dei rossoneri, è stato Fabio Ravezzani nel suo editoriale su YouTube. Così ha parlato il direttore di TeleLombardia: "Il Milan perde la finale di Coppa Italia: meno male, per fortuna, giusto così. Sarebbe stato grave forse se l’avesse vinta. Sembra un paradosso ma a ben pensarci non lo è. Provate a immaginare il Milan che vince la Coppa e immaginate i discorsi di Conceiçao: ‘Ho vinto due trofei in poco più di quattro mesi, sono un fenomeno’. Provate a immaginare Furlani: ‘Sì abbiamo avuto un po’ di sfortuna in campionato ma due trofei il Milan non li vinceva da quindici anni’. Provate a immaginare Cardinale da New York che elogia la grande sagacia sua e del Milan. Ecco tutto questo sarebbe stato indegno per la storia del Milan. Il Milan meritava di vincere la finale solo per i suoi tifosi, quelli che ci sono sempre stati e negli ultimi anni hanno accettato umiliazioni di vario genere".