Ravezzani: "Rifinanziare un debito non è mai un successo, neppure un dramma. Ma senza successi il brand diventa meno appetibile"

Su X, Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha pubblicato questo suo pensiero su Gerry Cardinale e la questione del vender loan: "Cardinale non ha rispettato i tempi di acquisizione e non ha trovato i soci che cercava. Rifinanziare un debito non è mai un successo, neppure un dramma. Ma senza successi il brand diventa meno appetibile. Servirebbe forza per investire di più anziché fare piccoli utili.

Il problema di Cardinale è la visione a medio termine. Un passivo ragionevole con attori più importanti fa vincere qualcosa, crea un circuito virtuoso di incassi (manifestazioni sportive, botteghino, marketing) che dura nel tempo e valorizza il Milan generando utili. Tutto qui".

