Re per (almeno) una notte: Milan al comando in Serie A dopo quasi un anno

Re per una notte: il Milan si trova al comando della classifica, agganciando il Torino, impegnato domenica in casa contro la Lazio. Erano 343 giorni che i rossoneri non si ritrovavano in cima, precisamente dal 20 ottobre 2023 quando i rossoneri, sconfitti in casa dalla Juventus a San Siro, cedettero lo scettro che era stato conquistato due settimane prima, in un'epica vittoria sul campo del Genoa, 0-1 a Marassi con rete decisiva e discussa di Christian Pulisic. Partita rimasta nella storia per i minuti finali, con l'espulsione di Maignan al 99' e Olivier Giroud a difendere i pali, risultando persino decisivo.

Venerdì 27 settembre

Milan - Lecce 3-0

Sabato 28 settembre

Udinese - Inter (ore 15)

Genoa - Juventus (18)

Bologna - Atalanta (20.45)

Domenica 29 settembre

Torino - Lazio (12.30)

Como - Verona (15)

Roma - Venezia (15)

Empoli - Fiorentina (18)

Napoli - Monza (20.45)

Lunedì 30 settembre

Parma - Cagliari (20.45)

Classifica

Milan 11

Torino 11

Napoli 10

Udinese 10

Juventus 9

Empoli 9

Inter 8

Lazio 7

Atalanta 6

Roma 6

Hellas Verona 6

Fiorentina 6

Bologna 6

Parma 5

Como 5

Lecce 5*

Genoa 5

Venezia 4

Monza 3

Cagliari 2