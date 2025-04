Real Madrid, Ancelotti: "Il mio futuro? Non so cosa ne sarà del mio futuro e non voglio saperlo"

(ANSA) - ROMA, 17 APR - Carlo Ancelotti si è detto rassegnato all'idea che il Real Madrid prenda in considerazione la possibilità di sostituirlo come allenatore dopo l'eliminazione dalla Champions ai quarti per mano dell'Arsenal nei quarti di finale di Champions League. "Ora siamo in lotta per LaLiga, abbiamo la finale di Coppa, abbiamo la Coppa del Mondo per Club... È una stagione infinita, ma dobbiamo rialzarci, è un'altra parte del calcio a cui non siamo abituati. Il mio futuro? Non so cosa ne sarà del mio futuro e non voglio saperlo", ha detto il tecnico italiano che con il Real ha vinto due campionati spagnoli e tre Champions League. Negli ultimi mesi si sono rincorse voci secondo cui, in caso di partenza anticipata di Ancelotti, il Real sarebbe stato interessato all'allenatore del Bayer Leverkusen Xabi Alonso, che ha giocato nelle Merengues, e all'ex manager del Liverpool Jürgen Klopp, in Germania.

Ancelotti, il cui nome è stato spesso proposto per assumere la guida della nazionale brasiliana in vista della Coppa del Mondo FIFA 2026, ha sottolineato che la sua squadra è ancora in lizza per la Liga, la Copa del Rey e poi la Coppa del Mondo per Club quest'estate. "La squadra ha dato tutto in termini di atteggiamento, ma non ci siamo riusciti - ha aggiunto - Ad essere onesti, l'Arsenal si è difeso molto bene. Abbiamo faticato a trovare spazi, siamo stati più bravi in termini di intensità ma non è bastato". (ANSA).