Il Real Madrid non ha nessuna intenzione di perdere Marco Asensio. L'esterno offensivo è in scadenza di contratto e in estate era finito nel mirino di Arsenal, Liverpool e Tottenham. Come riporta AS i Blancos sono pronti a mettere sul piatto un triennale per il classe '96.