Real Madrid-Milan, Camarda aggregato con la Prima Squadra

Francesco Camarda sarà aggregato alla Prima Squadra per la sfida di stasera di Champions League contro il Real Madrid al Bernabeu. L’attaccante classe 2008 è stato a Monza sabato, domenica sera col Milan Futuro in Serie C e questa sera è in Spagna per la terza partita in quattro giorni.

DOVE VEDERE REAL MADRID-MILAN

Data: martedì 5 novembre 2024

Ore: 21.00

Stadio: Stadio Santiago Bernabeu, Madrid

TV: Sky, NOW Tv

Web: MilanNews.it