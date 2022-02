Real Madrid, ultimatum a Mbappé: i Blancos non vogliono più aspettare

Secondo quanto riportato dal Times, il Real Madrid inizia a infastidirsi per la situazione poco chiara che riguarda Kylian Mbappé, grande obiettivo di mercato per la prossima estate del presidente dei ‘Blancos’, Florentino Perez. Ora il PSG sta provando a imbastire una super offerta di rinnovo per convincerlo a restare. Per questo motivo, il club spagnolo avrebbe chiesto allo stesso giocatore di prendere una decisione in tempi brevi.