Rebic ai box, da quando è al Milan ha saltato il 31% delle partite ufficiali per infortunio

Ante Rebic è ai box per un forte dolore alla schiena che non gli permette di muoversi, ha detto ieri sera mister Stefano Pioli, ed è molto, molto difficile che recuperi per domenica sera contro il Napoli.

Il croato purtroppo non è nuovo a stop di questo tipo e di questa durata, visto che da quando è arrivato al Milan nella stagione 19/20 è stato fuori per infortunio per ben 46 partite, per un totale del 31,1% di match saltati per problemi fisici su un totale di 148 gare ufficiali disputate dal Milan in tutte le competizioni in questo lasso di tempo.