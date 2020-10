Rebic, avanti con la terapia conservativa: settimana prossima si saprà se ci sarà nel derby

Dopo la visita specialistica al gomito a cui Ante Rebic si è sottoposto due giorni fa, si è deciso di proseguire con la terapia conservativa. L'attaccante croato punta a tornare in campo nel derby, ma per sapere se sarà effettivamente presente il 17 ottobre contro l'Inter sarà decisiva la nuova visita specialistica in programma a metà della prossima settimana. Lo riferisce questa mattina Tuttosport.