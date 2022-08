Rebic esaltato da Pioli: "Ci può aiutare tantissimo, è un giocatore fortissimo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di DAZN soffermandosi anche su Ante Rebic, autore di una doppietta nel match vinto contro l'Udinese: "Ci può aiutare tantissimo, è un giocatore fortissimo. Ha tutte le caratteristiche per essere un calciatore importante per noi, lo so io e lo sa lui. Credo che troppo spesso si giudichi un attaccante per il gol, ma con il lavoro che ha fatto per la squadra ci ha dato sicuramente tanto”.