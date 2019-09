Rebic, il Milan gli ha concesso un giorno in più di riposo per per smaltire le fatiche della nazionale

Nella giornata di oggi, Ante Rebic farà il suo debutto a Milanello: come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il croato doveva fare ieri per la prima volta il suo ingresso nel Centro sportivo rossonero, ma il club di via Aldo Rossi ha deciso di concedergli un giorno in più di riposo per fargli smaltire le fatiche della nazionale (70' contro la Slovacchia e quasi 90' contro l'Azerbaigian).