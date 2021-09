Rebic non convocato con la Croazia. Il ct: "Non è un argomento. Non ho mai chiuso la porta a nessuno"

Intervenuto in conferenza stampa, Zlatko Dalic, ct della nazionale croata, ha commentato così la mancata convocazione di Rebic: "Non ho mai chiuso la porta a nessuno, il campo è l'unico metro di misura. Rebic non è un argomento in questo momento. Sono felice soprattutto del ritorno di Modric, come giocatore e come leader è una presenza di incalcolabile valore per noi".