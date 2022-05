Rebic non è incedibile. Le proposte interessanti saranno valutate

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La stagione di Ante Rebic non è stata tra le più positive. Un grandissimo inizio e un finale in crescendo soprattutto come soluzione tattica a partita in corso: in mezzo molti acciacchi fisici e poca continuità. Come riporta oggi Tuttosport, nella stagione del croato si contano solamente 3 gol totali. Il croato è stato impiegato soprattutto come alternativa a Giroud (piuttosto che a Leao) e potrebbe essere considerato come tale anche in ottica futura. Allo stesso tempo però, Rebic non fa parte della lista dei giocatori incedibili: infatti se dovessero arrivare offerte importanti, o comunque vantaggiose, queste verrano prese in considerazione.