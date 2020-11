Record nel mirino in Serie A: solo in una stagione segnati più gol dopo sei giornate

Se la Serie A 2019-2020 non è riuscita a firmare un nuovo record, la stagione 2020-2021 potrebbe riuscirci. Lo scorso campionato si è infatti concluso con un totale di 1.154 gol segnati: il numero più alto dagli anni ’50 a oggi, ma non in assoluto. Il primato resta infatti della stagione 1949-50, conclusa con ben 1.265 marcature. Ma il campionato attuale può metterlo a rischio.

217 gol. Sono quelli segnati in queste prime sei giornate di campionato. Tanti, tantissimi se si considerano anche i 6 delle due gare (Verona-Roma e Juventus-Napoli) finite a tavolino: così si salirebbe a 223, altrimenti sarebbe comunque un risultato clamoroso, con due gare in meno. Dopo sei giornate, soltanto un’altra volta nella storia della Serie A sono state realizzate così tante reti: 225, ed era proprio la stagione 1949/50, la più prolifica in assoluto. 71 anni dopo, potremmo riscrivere quel record. Anche grazie a giocatori come Ibrahimovic (in foto), attuale leader della classifica marcatori.