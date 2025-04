Recupero Inter-Roma, secondo la Gazzetta si potrebbe giocare sabato sera

vedi letture

In occasione dei funerali di Papa Francesco, previsti per sabato 26 aprile a Roma, tutti gli eventi sportivi saranno sospesi, comprese le partite di Serie A previste per quel giorno che sono attualmente rinviate. La Gazzetta dello Sport riporta che potrebbe essere fatta un'eccezione solo per Inter-Roma, con la Lega Serie A che in queste ore sta provando a mediare per trovare una soluzione che vada incontro alle esigenze dei nerazzurri, impegnati poi mercoledì 30 in semifinale di Champions League.

L'ipotesi accreditata è che Inter-Roma si giochi comunque di sabato, ma alle 20.45. Lazio-Parma invece potrebbe slittare alla sera di lunedì 28. Si attendono comunicazioni ufficiali da parte della Lega Serie A.