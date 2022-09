MilanNews.it

Paolo Maldini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport soffermandosi anche sulla nuova proprietà: "Le possibilità del Milan già di quest'anno e dell'anno prossimo saranno maggiori perchè ci saranno più ricavi. Per competere per la Champions ci vuole altro, lo sappiamo. Sognare però è doveroso, se no non sarei qui".