Regno: "Piatek rende molto di più da solo con due esterni"

Carlo Regno, intervenuto a Radio Spotiva, ha parlato di Piatek e delle difficoltà incontrate questa estate: "Gli allenatori come sono bravi a migliorare sono pure bravi a peggiorare i giocatori, non mettendoli nelle migliori condizioni. Per caratteristiche, Piatek davanti da solo, con due esterni, rende molto di più che giocando con un altro giocatore. Da solo è un lottatore, lega il gioco e non bisogna chiedergli troppo".