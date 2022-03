Regno Unito e Irlanda senza rivali. Salvo sorprese organizzeranno l'Europeo del 2028

MilanNews.it

Secondo quanto riferito dal Times l'Europeo del 2028 sarà assegnato a Regno Unito e Irlanda. Mercoledì infatti scadono i termini per presentare il progetto per l'organizzazione del torneo continentale e al momento c'è solo un'offerta sul tavolo. Salvo sorprese dell'ultima ora quindi la UEFA assegnerà a Irlanda, Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord il compito di ospitare l'Europeo. Una decisione che sarà presa il prossimo sette aprile. L'unica possibile insidia, anche se appare difficile a questo punto, è quella rappresentata dalla Turchia che però potrebbe decidere di presentare la propria candidatura in vista del 2032 entrando così in competizione con l'Italia.