Reijnders a Sky: "Prima del gol non siamo riusciti a seguire la nostra strategia"

Tijjani Reijnders ha commentato ai microfoni di Sky il ko del Milan contro il Bayer Leverkusen:

Sulla prestazione

"Prima del gol non siamo riusciti a seguire la nostra strategia. Abbiamo iniziato abbastanza bene, qualche piccola opportunità ma poi ci siamo abbassati troppo, lasciandoli giocare sui lati. Dopo il gol subito abbiamo iniziato a giocare come sappiamo e vogliamo ma non siamo riusciti a segnare, purtroppo".

Sulla reazione rispetto alla brutta partita contro il Liverpool

"Tutti sappiamo a livello tattico quel che vogliamo e come vogliamo giocare. Abbiamo eseguito bene, solo che non siamo riusciti a segnare".

Zero punti in due partite, qualificazione in salita

"Mancano ancora sei partite e ho fiducia che possiamo cambiare la situazione. Siamo il Milan e dobbiamo restare in Champions League".