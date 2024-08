Reijnders e Theo sono prossimi alla migliore condizione fisica, Fofana ha bisogno di più tempo": il punto di Fonseca in conferenza stampa

Alla vigilia di Parma-Milan, in programma domani sera al Tardini per la seconda giornata di Serie A 2024\2025, è Intervenuto quest'oggi in conferenza stampa da Milanello il tecnico rossonero Paulo Fonseca. Di seguito, ecco un estratto delle sue parole in vista dell'imminente sfida di campionato contro i ragazzi di mister Pecchia:

Come stanno Reijnders, Theo, Emerson e Fofana?

"Sono ad un livello diverso. Reijnders e Theo sono prossimi alla migliore condizione fisica, Emerson e Fofana sono arrivati dopo. Fofana si è allenato da solo per tanti giorni. Hanno bisogno di più tempo".

Camarda domani sarà con la squadra?

"No, non sarà con noi. Siamo molto attenti ai giovani che abbiamo, hanno giocato nella pre stagione. Ma dobbiamo capire che sono in momenti diversi. I nostri giovani hanno qualità, dobbiamo scegliere il momento giusto per farli giocare. Dobbiamo creare le condizioni per fargli avere successo: questo non è il momento per creare questa pressione in giocatori giovani. È la mia opinione. Stanno lavorando vicino a noi, quando ci sarà la possibilità ed il momento giusto li faremo giocare. Questo non è il momento giusto per avere queste pressioni sui giovani".