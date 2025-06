Reijnders: "La Premier è un campionato fantastico. City? Non ho ancora ricevuto una chiamata. Si tratta di aspettare"

Intervenuto ai microfoni del colleghi del quotidiano olandese NOS direttamente dal ritiro della Nazionale Oranje, Tijjani Reijnders ha parlato del suo oramai imminente passaggio al Manchester City di Pep Guardiola, che verserà nelle casse del Milan una cifra che dovrebbe superare i 70 milioni di euro stando ai colleghi de La Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue dichiarazioni.

Sulla trattativa tra il Milan e il Manchester City: “Non ho ancora ricevuto una chiamata. I club sono ancora in trattativa. Io stesso non ho interferito molto. Non posso dire di più a riguardo, perché nemmeno io ne so di più. Potrei sapere qualcosa un po’ prima di voi, ma per me si tratta di aspettare e vedere. Premier? È un campionato fantastico, lo si sogna da piccoli”.

Sull’anno al Milan: “Personalmente, ho avuto un anno molto bello, in cui sono stato importante con gol e assist. Ma come squadra abbiamo avuto un periodo difficile. È stata dura, ma per fortuna ho avuto molto sostegno da parte dei tifosi. Mi sto divertendo molto anche al Milan, è un grande club e indosso la maglia con orgoglio”.