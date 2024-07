Reijnders racconta: "Quando sono andato a dormire, non ho sentito più nulla. C'è un festival"

vedi letture

L'Olanda sta facendo il conto alla rovescia per la partita di martedì sera (ore 18.00) agli ottavi di finale con la Romania. C'è da cancellare il brutto ko con l'Austria, la Nazionale di Koeman deve reagire e lo stesso Tijjani Reijnders ha spiegato apertamente il confronto interno tra giocatori e allenatore, come ha anticipato ai microfoni di AD.

Riposo in pericolo. C'è stato però un piccolo contrattempo per il centrocampista del Milan, che ha dovuto ascoltare ul gruppo rock inglese suonare a 50 metri dalla sua stanza venerdì sera prima di andare a dormire. Ma il giocatore rossonero non ne ha fatto un dramma: "Quando sono andato a dormire, non ho sentito più nulla. C'è un festival, credo. Ma è finita in tempo. E questo ha funzionato bene, perché il riposo in vista dell'ottavo di finale contro i rumeni è ovviamente fondamentale".

Dopodiché Reijnders ha preso parola riguardo il momento delicato che gli Orange stanno vivendo in seguito alla sconfitta con l'Austria, nonostante la sorte abbia assegnato il lato del tabellone più agevole sulla carta: "Abbiamo avuto colloqui solidi, ora si tratta di fare sul serio. O si vince o si va a casa. Se ho il mio ruolo in questi colloqui? Quando è necessario, certamente. Ma i ragazzi con esperienza nei tornei parlano naturalmente di più. Ma quando serve, parlo, sapete", la chiosa.