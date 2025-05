Reijnders, stagione da record: nel mirino il record di Rui Costa

Questa sera il Milan di Sergio Conceiçao affronterà il Bologna di Vincenzo Italiano nella finale di Coppa Italia Frecciarossa, che metterà in palio non solo il tanto ambito trofeo ma anche l'accesso diretto alla prossima Europa League. A fronte di questo la partita di oggi avrà un doppio valore per entrambe le squadre, con il Diavolo che punta a salvare la stagione, mentre i felsinei a scrivere una nuova pagina della loro storia dopo 51 anni.

Reijnders da record: nel mirino c'è Rui Costa

Tijjani Reijnders ha segnato due reti in quattro presenze in questa edizione della Coppa Italia; l’ultimo centrocampista rossonero a realizzare più gol in una singola edizione del torneo è stato Manuel Rui Costa (tre reti nel 2005/06). Riccardo Orsolini ha segnato 15 reti nel 2024/25 tra tutte le competizioni, l’ultimo giocatore del Bologna che ha realizzato più gol in una singola stagione in gare ufficiali è stato Marco Di Vaio nel 2010/11 (19 per lui) – a quota 15 anche Marko Arnautovic nel 2021/22.