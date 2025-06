Reijnders subito titolare e inamovibile col Manchester City

Il Mondiale per Club negli Stati Uniti continua e oggi ha visto l'esordio del Manchester City dell'ormai ex centrocampista rossonero Tijjani Reijnders. Il giocatore olandese ha subito esordito come perno del centrocampo di Guardiola che, a dimostrazione di quanto conti sul suo apporto, lo ha tenuto in campo per tutta la gara. Contro i marocchini del Wydad Casablanca, i Citizens hanno vinto per 2-0, grazie alle reti arrivate nel primo tempo e firmate da Phil Foden e Jeremy Doku. Inizia nel migliore dei modi l'avventura della squadra inglese nella competizione.

Il programma della giornata di oggi, con la seconda italiana del lotto - la Juventus - chiamata all'esordio, proprio nel gruppo del City:

ore 18, Manchester City - Wydad Casablanca 2-0

ore 21, Real Madrid - Al Hilal

ore 00, Pachuca - RB Salisburgo

ore 03, Juventus - Al Ain